Żory. Okradł restaurację, wpadł gdy pakował łup

W miniony weekend policjanci z Żor zostali wezwani na interwencję do jednej z miejscowych restauracji. Pracownica, która rano przyszła do pracy, odkryła, że ktoś się włamał do lokalu. Zniknęły bowiem artykuły spożywcze, w tym mrożonki, słodycze, napoje i alkohol, a także pieniądze z kasy fiskalnej. W czasie, gdy mundurowi oczekiwali na przybycie technika kryminalistyki zauważyli, że nieopodal zaparkował samochód, do którego jakiś mężczyzna zaczął pakować duże, czarne worki. Przeczucie ich nie myliło. Sprawdzili samochód i pakunki. W ich wnętrzu odkryli artykuły pochodzące z restauracji.