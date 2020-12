Gdynia. Obchody 50. rocznicy Grudnia'70. Andrzej Duda oddał hołd poległym

Obchody w Gdyni rozpoczęły się o godz. 6 przy Pomniku Ofiar Grudnia'70. To właśnie tam w pobliżu stacji SKM Gdynia-Stocznia milicja oddała strzały do robotników. Kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, a także prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz przedstawiciele NSZZ "Solidarność".

- Jest jeszcze ciemno, ale tak to właśnie 50 lat temu było. Tak jak tu dziś stoimy, dokładnie w tym samym miejscu szli robotnicy, stoczniowcy na poranną zmianę, wezwani do pracy. Tutaj na tym moście przy stacji kolejowej Gdynia Stocznia czekały na nich czołgi i uzbrojeni żołnierze, milicja i niespodziewanie dla nikogo otwarli do nich ogień - mówił Andrzej Duda w czwartek rano przed tablicą znajdującą się przy ul. Janka Wiśniewskiego.