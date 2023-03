Zmarła w strasznych warunkach. Była pod opieką MOPS-u

Głos w sprawie zabrała już Jolanta Polit, zastępczyni dyrektora dąbrowskiego MOPS-u. Jak zapewniła, do seniorki codziennie przechodziła opiekunka. - Ponieważ pani korzystała z aparatu tlenowego i ostatnio nie była już osobą chodzącą, chciała mieć wszystko, co potrzeba, w zasięgu ręki, tuż przy łóżku. Z mojej wiedzy wynika, że w jej domu było na bieżąco sprzątane. Nie wiem, kiedy zdjęcia były wykonane. Niewykluczone, że przed przyjściem opiekunki, która by posprzątała - oświadczyła.