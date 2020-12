Zawiercie. Dobra wiadomość dla miłośników łyżew. Lodowisko otwarte

Od soboty (12 grudnia) można korzystać z lodowiska Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wierzbowej w Zawierciu. Przez dwa pierwsze dni wejście jest darmowe. Potem trzeba będzie zapłacić 4 złote za bilet normalny oraz 2 złote za bilet ulgowy. Dzieci do lat siedmiu mogą z obiektu korzystać za darmo.

Lodowisko w Zawierciu z obostrzeniami

Wszyscy, którzy chcą skorzystać z lodowiska muszą przestrzegać obostrzeń epidemicznych, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. To oznacza, że jednorazowo na ślizgawce przebywać może do sześćdziesięciu osób. Użytkownicy zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos, również na terenie obiektu, jak i podczas jazdy na łyżwach, należy dezynfekować ręce, wchodząc i opuszczając obiekt, a stojąc w kolejce przed obiektem zachować dystans minimum 1,5 m. Wypożyczalnia łyżew jest nieczynna.