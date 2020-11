Bielsko-Biała. Sztuczne lodowisko już działa. Chcesz pojeździć, załóż maseczkę

To nie znaczy, że w mieście nie ma gdzie pojeździć na łyżwach. W zamian lodowisko przeniesiono na boisko obok parku Słowackiego . Znajduje się pod wielkim namiotem, który co sezon jest rozkładany.

Lodowisko w reżimie sanitarnym

Obiekty czynny jest codziennie w godz. 10.00-21.45, z zachowaniem zasad w obowiązującym reżimie sanitarnym. Co to oznacza? Korzystający ze ślizgawki muszą jeździć w maseczkach ochronnych zasłaniających usta i nos, a przy wejściu i wyjściu należy zdezynfekować ręce. Nie będą dostępne też szafki ubraniowe. Maksymalną liczbę osób, które mogą wejść w jednej turze ograniczono ze 120 do 80 osób.