Katowice. Mieszkanie plus. Nabór wniosków na mieszkania pół roku później niż planowano

Nowy Nikosziwiec to sztandarowa inwestycja w ramach rządowego programu Mieszkanie plus. Początkowo planowano, że wnioski o mieszkania przyjmowane będą w czerwcu, potem termin przesunięto na wrzesień, a teraz mówi się o styczniu przyszłego roku. Dokładny termin rozpoczęcia rekrutacji najemców zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej do 15 grudnia 2020 roku na stronie internetowej katowice.eu. - zastrzegła spółka.