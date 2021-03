Zabrze. Tragedia podczas rozbiórki budynku. Zginął robotnik

Do wypadku doszło w środę, 17 marca. Podczas rozbiórki budynku przy ulicy Korczoka 29 zawaliła się jedna ze ścian.

- O godzinie 15:17 dyżurny Komisariatu III Policji w Zabrzu otrzymał zgłoszenie dotyczące zawalenia się ściany budynku przy ulicy Korczoka 29. Z głoszenia wynikało, iż dwu i pół metrowa ściana zawaliła się na 36-letniego robotnika, który pracował przy rozbiórce budynku. Pracujący na miejscu strażacy wydobyli 36-latka spod gruzów. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie wskutek odniesionych obrażeń zmarł – poinformowała policja.

Zabrze. Śmierć robotnika podczas rozbiórki budynku

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci trzeciego komisariatu. Przeprowadzono czynności procesowe zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego wypadku.

Do katastrofy budowlanej doszło też w Rybniku. przy ulicy Jana III Sobieskiego doszło do katastrofy budowlanej. Zawaleniu uległa jedna trzecia frontowej ściany oraz stropy XIX-wiecznej kamienicy. Na miejsce zdarzenia przysłano osiem zastępów straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Opola. Okolica kamienicy została zabezpieczona przed dostępem osób postronnych.

Gruzowisko przeszukane zostało przez Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju wraz z psami do poszukiwania ludzi. Nie natrafiono na żaden ślad wskazujący na to, aby w chwili zawalenia się budynku przebywały w nim jakiekolwiek osoby. Wstępne ustalono, że w budynku trwał remont. Śledczy wraz z inspektorami nadzoru budowlanego badają, jak doszło do tej katastrofy.