Zabrze. Pasażerowie odetchną z ulgą. Tramwaje wracają na trasę

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami krakowskiej firmy KZN Rail, będącej generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych, torowiska tramwajowego w Zabrzu Biskupicach, od poniedziałku 8 lutego, przywrócona zostanie przejezdność linii, dzięki czemu tramwaje znów bezpośrednio połączą Zabrze z Bytomiem. – Wiemy, że pasażerowie wyczekiwali momentu, gdy linia nr 5 wróci na swoją pełną trasę. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że to się wydarzy już w najbliższy poniedziałek. Druga dobra wiadomość to ta, że Zabrze i Bytom zyskają jeszcze drugą linię bezpośrednią. Od poniedziałku połączy je linia nr 2 – podkreśla Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.

Zabrze. Wraca ruch tramwajowy między Zabrzem a Bytomiem

Zanim tramwaje ruszą na stałe trasy, konieczne okazało się czasowe wstrzymanie ruchu tramwajów, by wykonać prace przygotowawcze do wznowienia ruchu i przeprowadzić jazdy próbne. Dlatego w dniach (5-7.02.) tramwajowe linie nr 2 i 29 zostały zawieszone, a autobus zastępczej linii T-5 kursuje ze zwiększoną częstotliwością – co 15 minut.