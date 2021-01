Zabrze. Nowa droga połączy zabrzańską strefę ekonomiczną z autostradą A1

Jak poinformował rzecznik zabrzańskiego magistratu Dawid Wowra, miasto podpisało w środę wartą 640 tys. zł umowę z firmą Sweco Polska. Dokument dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę drogi o długości około 2 km na odcinku od ul. Witosa do ul. Goduli wraz z budową mostu nad ciekiem Rokitnickim oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

"Inwestycja znacząco wpłynie na jakość poruszania się środkami transportu wewnątrz miasta oraz na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu w bezpośrednim otoczeniu inwestycji. Nowa infrastruktura stworzy także warunki do udostępnienia kolejnych terenów inwestycyjnych, m.in. pod budownictwo mieszkaniowe" - informuje zabrzański magistrat .

-To bardzo ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców Zabrza, jak i inwestorów. Nowa droga ułatwi firmom ze strefy ekonomicznej transport i jednocześnie sprawi, że samochody ciężarowe nie będą musiały przejeżdżać przez gęsto zamieszkałe centrum dzielnicy Rokitnica– powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Zabrze. Specjalna Strefa Ekonomiczna. 31 firm, 1500 pracowników

Miasto Zabrze kosztem 65 mln zł uzbroiło teren o powierzchni 157 hektarów w celu utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej, która została podzielona na 45 nieruchomości o wielkości od 0,5 do 21 hektarów.

Działki w zabrzańskiej strefie zakupiło dotąd 31 firm (zapełniając strefę w ok. 90 procentach), z których 19 już zakończyło już swoje inwestycje i prowadzi działalność gospodarczą. Pozostałe firmy są w trakcie budowy zakładów lub kończą prace projektowe.

Do końca 2020 r. nakłady firmy w zabrzańskiej SSE wyniosły około 1 mld zł, a zatrudnienie znalazło ok. 1500 pracowników. Docelowo po zakończeniu wszystkich inwestycji szacuje się, iż na terenie SSE w Zabrzu powstanie ok. 3000 miejsc pracy, a łączne nakłady inwestycyjne firm przekroczą kilka miliardów złotych.