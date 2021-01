Ruda Śląska. Będzie czystsze powietrze. Miasto dostało dofinansowanie na walkę ze smogiem

- Po kompleksowych termomodernizacjach miejskich placówek oświatowych, które przeprowadziliśmy przed kilkoma laty, teraz stawiamy na budynki mieszkalne znajdujące się w naszym zasobie. Na ile to możliwe posilamy się środkami zewnętrznymi, które dedykowane są właśnie takim przedsięwzięcia. Kluczowe są tu oczywiście pieniądze unijne, ale dzięki innym dotacjom zewnętrznym, np. z metropolii, niektóre zadania udało nam się zrealizować niemal w całości z dofinansowań - podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Ruda Śląska. Są pieniądze na termomodernizację budynków

2 mln zł, które trafią do miasta, pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach poddziałania 1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. Listę dofinansowanych projektów ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pieniądze przeznaczone zostaną na termomodernizacje budynków wielorodzinnych przy: ul. Tuwima 8 i Sienkiewicza 3 w Wirku, ul. Janasa 15, Janasa 21, ul. Zabrzańskiej 23 w Rudzie, ul. Jagiellońskiej 3 w Bykowinie i ul. Niedurnego 24-26 w Nowym Bytomiu. Ten ostatni budynek podłączony zostanie także do sieci ciepłowniczej. Ponadto przyznane dofinansowanie pozwoli na podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków wielorodzinnych przy ul. Kokota 121-123-125 i ul. Kokota 133-135-137 w Bielszowicach. Realizacja wszystkich inwestycji objętych dofinansowaniem planowana jest na 2022 r.