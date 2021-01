Zabrze. Nie przejął się zakazem prowadzenia pojazdów, trzykrotnie został złapany

Do pierwszego zatrzymania doszło w niedzielę, 17 stycznia, na ul. Dworcowej. 43-letni mieszkaniec Gliwic kierował mazdą choć w 2019 roku orzeczono wobec niegozakaz prowadzenia pojazdów, który obowiązywał go do lutego 2023 roku. Już wtedy policjanci dobrze zapamiętali samochód i kierowcę. Kilka godzin później, około 20.00, gliwiczanin ponownie wpadł w ręce mundurowych. Tym razem na ulicy Szczęść Boże. Po tym, jak został przyłapany na łamaniu zakazu, dwa razy w ciągu jednego dnia gliwiczanin nie wyciągnął żadnych wniosków i nie zrezygnował z kierowania samochodem. Już w środę ponownie został przyłapany na prowadzeniu pojazdu tym razem na ulicy Sienkiewicza. Teraz czeka go sprawa dotycząca trzykrotnego złamania sądowego zakazu. Za popełnione przestępstwa 43-latek może spędzić w więzieniu nawet 3 lata.