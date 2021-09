Zabrze. 19-latek potrącił pieszego, to nie jedyne jego przewinienie

- Policjanci ustalili, że za kierownicą samochodu w chwili potrącenia 50-latka siedział 19-letni zabrzanin. Jak się okazało miał on czynny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, który wydano na niego również w związku z kierowaniem w stanie nietrzeźwości. 19-latek usłyszał już zarzuty dotyczące: załamania zakazu sądowego, kierowania w stanie nietrzeźwości uprzednio skradzionym samochodem i potrącenia pieszego, który doznał ogólnych obrażeń ciała. Sąd Rejonowy w Zabrzu tymczasowo aresztował go na okres trzech miesięcy. Grozi mu teraz kara do pięciu lat więzienia.