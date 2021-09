Pijany kierowca ciężarówki zasnął na środku autostrady A4

Pijany kierowca zasnął na autostradzie. O włos od tragedii

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zbadali trzeźwość kierującego pojazdem i okazało się, że ma on w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Na dodatek, po wprowadzeniu do systemu danych 43-latka, okazało się, że jest on poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Koszalinie.