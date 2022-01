Zabójstwo 11-latka z Katowic. Podejrzany dostał kolejne zarzuty

Ciało chłopca odnaleziono w Sosnowcu. Zatrzymany został mieszkaniec tego miasta Tomasz M. Do 41-letniego optyka udało się zatrzymać dzięki zabezpieczonym zapisom z kamer monitoringu. Według ustaleń mundurowych mężczyzna zajechał dziecku drogę i wciągnął do samochodu. Następnie więził go w kilku miejscach, by ostatecznie udusić, a zwłoki ukryć na budowie domu.