Katowice. Skoczyli z KTW II. Wszystko nagrali. Ochrona nic nie widziała

Katowice. Skoczyli ze spadochronem z KTW II. Jest oświadczenie inwestora

Do sprawy wtargnięcia na teren budowy katowickiego wieżowca odniosła się spółka TDJ, inwestor najwyższego budynku w Katowicach KTW II. - Pomimo zabezpieczeń, w niedzielę 1 sierpnia br., o godz. 4.25 na teren budowy od strony Al. Roździeńskiego wtargnęły dwie osoby. Po przeskoczeniu przez ogrodzenie zabezpieczające teren budowy, bardzo szybko dotarły do żurawia i pokonały zabezpieczające go do wysokości 3,5 m osłony - przekazała cytowana przez "Dziennik Zachodni" Marta Stach, przedstawicielka spółki do kontaktu z mediami.