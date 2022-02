Wstrząs w kopalni Mysłowice-Wesoła. Ratownicy dotarli do górników

- Ratownicy dotarli do górników, którzy byli w rejonie zagrożenia. Poszkodowani żyją. Na razie nie mamy szczegółów, w jakim są stanie - to dopiero stwierdzi lekarz. Natomiast, co najważniejsze, żyją i są przygotowywani do transportu na powierzchnię - powiedział PAP Wnorowski.