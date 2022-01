Górnicy tracą na Polskim Ładzie. Związkowcy stawiają żądania

Podczas gdy na Śląsku związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej osiągnęli kompromis z zarządem spółki i górnicy otrzymają podwyżki i rekompensaty, mniej powodów do zadowolenia mają ich koledzy po fachu z KGHM Polskiej Miedzi. Jak informuje Radio Elka, wskutek zmian wprowadzonych przez Polski Ład stracą oni od 500 do 1500 zł miesięcznie. Wywołało to wściekłość wśród górniczej załogi.