Wojna w Lewicy? "Mnie Czarzasty nie może zawiesić"

Posłowie Lewicy chcą pilnego zwołania zarządu krajowego Lewicy ws. zawieszenia przez przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego europosła Marka Balta, a także radnych wojewódzkich ze Śląska: Gabrieli Łach i Rafała Porca. To wojna wśród polityków Lewicy? - Nie należę jeszcze do Nowej Lewicy, więc trudno mi to komentować - stwierdził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Krzysztof Śmiszek, podkreślając, że proces przekształcania się Wiosny w część nowego ugrupowania trwa. Gość Michała Wróblewskiego zaznaczył, że śląscy radni zostali zawieszeni za współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. - Mnie Włodzimierz Czarzasty nie może zawiesić - odparł Śmiszek na uwagę, że niedawno posłowie Lewicy sami rozmawiali z PiS przed głosowaniem w sprawie Nowego Ładu, więc również oni powinni zostać ukarani.