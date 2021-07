Wodzisław Śląski. Oto porządny obywatel. Znalazł portfel, a w nim kilka tysięcy. Co zrobił?

Śląskie. Znalazła 10 tysięcy złotych, odniosła na policję

Do podobnego zdarzenia doszło w grudniu ub. roku w Kaletach. Do komisariatu policji zgłosiła się 66-letnia kobieta, która na ulicy znalazła owinięty banderolą plik pieniędzy. Nie wiedziała więc komu je oddać - i postanowiła odnieść je do pobliskiego komisariatu.