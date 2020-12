Śląsk. Znalazła 10 tysięcy złotych, odniosła na policję

W poniedziałek (14 grudnia) około godziny 14.00 do komisariatu policji w Kaletach zgłosiła się 66-letnia kobieta. Oświadczyła policjantowi, że na ulicy znalazła owinięty banderolą plik pieniędzy. Z jej wyjaśnień wynikało, że w pobliżu nie było nikogo i nie wiedziała, do kogo mogą należeć pieniądze. Nie wiedziała więc komu je oddać i postanowiła odnieść je do pobliskiego komisariatu.