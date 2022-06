Trzech nastolatków uratowało 3-letnie dziecko. Jego ojciec leżał pijany w krzakach

O wzorowej postawie czterech nastolatków z jednej ze śląskich miejscowości donoszą lokalne media. Chłopcy podczas spaceru do sklepu natknęli się na przeraźliwie płaczące dziecko, pozostawione same sobie - jego ojciec leżał kompletnie pijany w pobliskich zaroślach. Chłopcy wezwali policję i zajęli się 3-latkiem do przyjazdu służb.