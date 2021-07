Tarnowskie Góry. Pierwszy hostel w mieście, magiel nowoczesności i historii

– Dostęp do pokoi oraz samego hostelu odbywać się będzie poprzez urządzenia mobilne. Nie będziemy korzystali z tradycyjnych kluczy, tylko ze specjalnego kodu, który otrzymamy na nasz smartfon lub tablet – mówi Grzegorz Rudnicki, kierownik biura Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. – Jednym kliknięciem otworzymy więc drzwi wejściowe w kamienicy przy ul. Gliwickiej 4, kolejne drzwi prowadzące już do samego hostelu oraz drzwi do naszego pokoju – dodaje.