Tarnowskie Góry. Miasto pomoże w zarządzaniu zabytkami z listy UNESCO i apeluje o wsparcie

– Stowarzyszenie jest przedsiębiorcą zatrudniającym wiele osób, prowadzi restauracje, posiada miejsca noclegowe. W pewnym momencie utraciliśmy 100 procent przychodu. Stanęliśmy pod presją upadłości. Koszt miesięczny utrzymania zabytków w okresie postojowym to 200 tys. zł, po otwarciu dla turystów – 300 tys. zł miesięcznie. Jedyna pomoc, na jaką obecnie możemy liczyć to wsparcie z gminy i z powiatu. Uruchomiliśmy zbiórkę w serwisie patronite. Jesteśmy w szalenie trudnej sytuacji. Żyjemy z oszczędności stowarzyszenia. Zostało nam na dwa miesiące funkcjonowania – opisał sytuację stowarzyszenia jego prezes Zbigniew Pawlak. A to dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w 2017 roku tarnogórskie podziemia wraz z systemem odprowadzania wód podziemnych zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.