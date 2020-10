Śląskie. Zabytkowe Guido i Luiza w Zabrzu zamknięte dla zwiedzających

Współprowadzone przez samorządy miasta i województwa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu od ponad dekady działa na rzecz zachowania i udostępnienia powiązanych ze sobą historycznie kompleksów: kopalni Królowa Luiza, Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, a także kopalni Guido . We wszystkich tych obiektach funkcjonują m.in. podziemne trasy turystyczne.

„W związku z wyjątkową sytuacją, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy kolejny raz w tym roku, zgodnie z nowymi obostrzeniami, a przede wszystkim w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo informuję, że działalność turystyczna i kulturalna Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pozostanie zawieszona od 24.10 br. do odwołania. Wszystkie zaplanowane na ten czas wydarzenia, eventy i rezerwacje zwiedzania zarówno Kopalni Guido, jak i Sztolni Królowa Luiza, zostają odwołane - poinformował Szewczyk.

To już kolejna podobna decyzja kierownictwa dużej i znanej instytucji kultury w województwie śląskim. W środę o zawieszeniu prób i odwołaniu wydarzeń artystycznych do końca października – z powodu potwierdzenia zakażenia koronawirusem u dwóch osób z zespołu teatru – poinformował Teatr Śląski w Katowicach. W czwartek działalność edukacyjną i popularyzatorską - m.in. lekcje muzealne, warsztaty, wykłady, oprowadzania - do odwołania zawiesiło Muzeum Śląskie, choć pozostało czynne dla zwiedzających.