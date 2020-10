Katowice. Teatr Śląski zawiesza działalność. Koronawirus w zespole

"Troska o Wasze zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nakazuje nam podjąć środki zapobiegawcze, które ochronią Was oraz nasze koleżanki i kolegów z pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się na tymczasowe zamknięcie naszych scen i przejście na tryb pracy zdalnej" – napisano na stronie internetowej Teatru Śląskiego .

Placówka odwołała wszystkie pokazy do 31 października. Zamknięte będzie Biuro Obsługi Widzów, a kontakt z nim będzie możliwy telefonicznie oraz mailowo. Czynna za to będzie w normalnych godzinach pracy kasa teatru.

"To decyzja dla nas bolesna, ale nasze poczucie odpowiedzialności za Was i za nasz zespół nie pozwala nam postąpić inaczej. Dlatego liczymy na Waszą wyrozumiałość i wsparcie, którego nigdy nam nie szczędzicie. Tylko z Wami i dzięki Wam będziemy mogli to przetrwać. Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie, bliskich i tych których macie wokół" – czytamy na stronie placówki.