Tarnowskie Góry. Niebezpieczne hulajnogi. Dwoje dzieci w szpitalu

Ostatnie ciepłe i słoneczne dni zachęcają do skorzystania z poruszania się m.in. na hulajnodze. Niestety, ich użytkownicy nie zawsze potrafią zachować ostrożność. W Tarnowskich Górach doszło do dwóch potrąceń poruszających się na hulajnodze chłopców.

Do pierwszego zdarzenia doszło na ulicy Włoskiej. Jak wstępnie ustalili policjanci 9-letni chłopiec, który poruszał się na hulajnodze, wjechał na niej wprost przed samochód marki kia picanto, którym kierował 37-letni tarnogórzanin. W wyniku zdarzenia 9-latek doznał urazu nogi i trafił do szpitala. Kierowca samochodu był trzeźwy.

Policja przy okazji apeluje do pieszych i prosi o rozwagę na drodze. - Bezpośrednie wtargnięcie na jezdnię w miejscu niedozwolonym, w którym kierowcy w żaden sposób nie są przygotowani na obecność pieszego na drodze to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych i tragicznych skutków dla nierozważnego pieszego. Ponadto apelujemy, by na co dzień używać elementów odblaskowych. Ten drobny element może mieć wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze – podkreślają policjanci.