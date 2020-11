Tarnowskie Góry. Metropolia dała pieniądze, Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach zrobił zakupy

Zakupy szpitala w Tarnowskich Górach

Dzięki pieniądzom z GZM, placówka wzbogaciła się o dwa respiratory, monitor funkcji życiowych, opisową stację lekarską, trzy kasety rentgenowskie, bronchofiberoskop, wideolaryngoskop i kardiomonitor. - Powyższe środki do naszego szpitala trafiły dzięki naszej interwencji, bowiem pierwotnie na liście placówek przewidzianych do dofinansowania nie ujęto szpitali powiatowych – podał Urząd Miasta w Tarnowskich Górach, który przypomniał, że spośród gmin powiatu tarnogórskiego do GZM, poza Tarnowskimi Górami należą także Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice.

Sprzęt zakupiony dzięki pomocy GZM jest kolejnym wsparciem, jakie w ostatnich dniach trafiło do szpitala w Tarnowskich Górach. Kilka dni temu placówka otrzymała 15 nowoczesnych łóżek do intensywnej terapii, zakupionych ze środków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także one mają być wykorzystane w walce z COVID-19. W październiku prawie pół miliona złotych na zakup sprzętu do walki z koronawirusem przekazał tarnogórskiemu szpitalowi samorząd woj. śląskiego.