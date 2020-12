Tarnowskie Góry. Jechał pod wpływem narkotyków. To był dopiero początek jego kłopotów...

Na obwodnicy Tarnowskich Gór, policyjni wywiadowcy zauważyli samochód marki audi A3, którego kierowca jechał w sposób wzbudził podejrzenia policjantów co do jego trzeźwości. Kierowca audi został zatrzymany do kontroli drogowej. 53-latek był trzeźwy, jednak w zachowywał się nerwowo, a jego źrenice były rozszerzone i słabo reagowały na światło. Policjanci, podejrzewając, że może być pod wpływem narkotyków, przeprowadzili badanie narkotesterem. Dał ono wynik pozytywny. W trakcie przeszukania wywiadowcy znaleźli przy mężczyźnie woreczek strunowy z białym proszkiem. Mieszkaniec powiatu lublinieckiego od razu przyznał się, że jest to amfetamina. Późniejsze badania białej substancji potwierdziły, że faktycznie była to amfetamina, z której można było przygotować blisko 110 działek dilerskich.