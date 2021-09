Świętochłowice. Gry kontrolne wyjaśniły sprawę, nielegalne automaty w rękach policji

Śląskie. Policja przejęła trzy automaty do gier hazardowych

- Stróże prawa wkroczyli do punktu i go sprawdzili. Ich podejrzenia się potwierdziły. W lokalu znaleźli trzy nielegalne maszyny. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej, którzy przeprowadzili gry kontrolne, podczas których niezbicie wykazali, że są to automaty służące do prowadzenia gier hazardowych – podała komenda policji w Świętochłowicach.