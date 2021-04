Mikołów. Raz wpadł z nielegalnymi automatami do gier, niczego się nie nauczył

Mikołów. Policja zarekwirowała trzy automaty do nielegalnych gier

Policjanci z chorzowskiej komendy również przejęli nielegalne automaty do gier. Uzyskali informację, że w jednym z lokali przy ulicy Armii Krajowej w Chorzowie udostępniane są automaty do gier hazardowych bez wymaganej koncesji. Wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej KAS wkroczyli do punktu. Informacje potwierdziły się. Stróże prawa znaleźli wewnątrz trzy takie urządzenia. Mundurowi ze śląskiej KAS przeprowadzili tzw. gry kontrolne, podczas których niezbicie wykazali, że są to automaty służące do prowadzenia gier hazardowych. Urządzenia trafiły do magazynu śląskiej Służby Celno-Skarbowej, gdzie będą tam przechowywane do czasu decyzji sądu. Teraz śledczy ustalają, jakie straty poniósł Skarb Państwa w związku z nielegalną działalnością salonu gier.