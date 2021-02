Sosnowiec. Właściciele samochodów mogą odetchnąć. Seryjny włamywacz w rękach policji

Policjanci z pierwszego komisariatu w Sosnowcu w ostatnich dniach mieli szereg zgłoszeń o włamaniach do samochodu. Złodziej posługiwał się tym samym schematem działania. W nocy wybijał szybę w samochodzie zaparkowanym na ulicy, po czym kradł z jego wnętrza drobne przedmioty leżące na widoku. Były to między innymi kabel do ładowarki, okulary czy zapalniczka. O ile wartość zrabowanych przedmiotów w większości przypadków była niewielka, o tyle szkody powstałe w wyniku wybicia szyby- już znaczne.

Sosnowiec. Zatrzymany seryjny włamywacz do samochodów

O kilku dniach obserwacji, w środę, 24 lutego, około północy policjanci zauważyli młodego mężczyznę kręcącego się przy zaparkowanych samochodach. Z kapturem na głowie i zamaskowana twarzą zaglądał do aut. Natychmiast postanowili go wylegitymować. Okazało się, że trafili w dziesiątkę. Mężczyzna miał przy sobie narzędzie do wybijania szyb i przedmioty pochodzące z okradzionego chwilę wcześniej w innej dzielnicy auta. Po dalszych czynnościach wyszło na jaw, że zatrzymany 28-latek ma na swoim koncie znacznie więcej włamań. Na chwilę obecną śledczy zgromadzili materiał dowodowyktóry pozwolił na przedstawienie mu zarzutów w 15 takich przypadkach, ale, jak podkreślają, sprawa jest rozwojowa i najprawdopodobniej młodemu mężczyźnie zostaną udowodnione kolejne czyny. Grozi mu do dziesięciu lat więzienia.