Sosnowiec. Uwaga kierowcy. Nie przejedziemy ulicą Kukułek

W czasie zamknięcia, które będzie obowiązywało przynajmniej do października, dojazd do Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego będzie odbywał się przez ulicę Zegadłowicza, która w tym czasie będzie dwukierunkowa. Natomiast przejazd do Mysłowic będzie możliwy ulicą Jagiellońską.