Sosnowiec. Za kilka dni koniec utrudnień na Piłsudskiego. Kierowców czeka ostatni objazd

Ulica Piłsudskiego należy do najważniejszych w Sosnowcu. Prowadzi z centrum w kierunku wylotu na Katowice oraz do Milowic. Od kilku dni kierowcy jadący w kierunku centrum miasta stoją w korku, bo drogowcy zajęli jeden pas ruchu. Od piątku, 18 czerwca, po jezdni prowadzącej do centrum Sosnowca będzie można już się poruszać dwoma pasami. Drogowcom do wykonania zostanie jedynie krótki fragment jednego pasa na wysokości stacji benzynowej Shell, który powinni zakończyć do soboty.