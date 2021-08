Sosnowiec. "SZCZEPank" ma wzięcie, papryka za szczepienie

"SZCZEPanek" to pomysł samorządu Sosnowca na zachęcenie mieszkańców do szczepień. To po prostu autobus, w którym można się zaszczepić i... spisać w Narodowym Spisie Powszechnym. Po raz pierwszy w trasę wyjechał 27 lipca. Szczepienia jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson są wykonywane przez personel medyczny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. – Zapraszam serdecznie wszystkich do odwiedzenia naszego autobusu. To naprawdę nie zajmuje dużo czasu, a formalności są praktycznie żadne – zachęca Katarzyna Dulęba z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.