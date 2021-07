Sosnowiec. Nowa akcja, zioło za szczepienie

Szczepienia przeciwko COVID-19 idą w naszym kraju jak po grudzie. By zachęcić osoby do szczepień we wtorek, 27 lipca, w Sosnowcu wyruszył na trasę specjalny autobus. Każdy chętny będzie mógł się zaszczepić w nim jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. Szczepienia wykonuje personel medyczny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. – Zapraszam serdecznie wszystkich do odwiedzenia naszego autobusu. To naprawdę nie zajmuje dużo czasu, a formalności są praktycznie żadne – zachęca Katarzyna Dulęba z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.