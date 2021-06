Sosnowiec. Rewolucja w nocnej komunikacji. Zamiast tramwaju, bus na telefon

Linia tramwajowa nr 27 przebiega przez całe miasto, od pętli przy „Żylecie” na Pogoni przez centrum, Dańdówkę, Klimontów i Porąbkę do Kazimierza Górniczego. Dzisiaj funkcjonują na niej zarówno kursy dzienne, jak i nocne. Od lipca pozostaną tylko te pierwsze. Kursy nocne, w godzinach od 23.00 do 5.00, zostaną zastąpione przez specjalne busy sosnowieckiego PKM-u. Będą one jeździć nie według stałego rozkładu jazdy, ale według zamówień, za pomocą aplikacji lub telefonu.