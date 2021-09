Sosnowiec. Remont placu przed dworcem kolejowym, będzie militarna niespodzianka

Będzie też niespodzianka. - W trakcie prac ziemnych natrafiliśmy na schrony przeciwlotnicze. Analiza wykazała, że są to obiekty z okresu wojennego. Pomyśleliśmy, że to doskonała okazja, aby pokazać je mieszkańcom. To oczywiście wpłynie na termin prac, warto czekać - uważa Chęciński.