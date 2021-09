Sosnowiec. Powstanie nowy wodociąg, zyskają też kierowcy

Sosnowiec. Będzie nowy wodociąg

W czasie budowy nowego wodociągu, od skrzyżowania z ul. Staropogońską do numeru 14 przy Skłodowskiej-Curie, zostanie zerwany istniejący asfalt, a ruch samochodowy będzie utrudniony. – Na tym blisko 350-metrowym odcinku wybudujemy nową drogę. To będzie wspólne zadanie miasta i Sosnowieckich Wodociągów – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Dalej, aż do ul. Grota-Roweckiego, wodociąg będzie budowany w pasie zieleni. Koszty prac oszacowano na 2,8 mln złotych. – Kwota z pewnością robi wrażenie, ale najważniejsze jest zdrowie mieszkańców – dodaje prezydent.