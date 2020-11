Sosnowiec. Przy wymianie torowiska uszkodzili drogę, teraz naprawią

Tramwaje Śląskie jego koszt oszacowały na 2,1 mln złotych. Oferty wykonawców zaczynają się od 1 mln zł. Spółka obecnie je ocenia. Za 2 do 3 tygodni powinna być znana firma, która wykona remont. Zakres inwestycji jest taki sam, jak w przypadku pierwszego odcinka. Dotyczy wymiany nawierzchni drogi i krawężników na ok. 1,5 km odcinku od wiaduktu nad trasą S86 do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego i Kilińskiego.