Sosnowiec. Stanął w obronie wyzywanego człowieka, sam został pobity. Podejrzany zgłosił się na policję

Również mężczyzna, który miał zostać przez niego pobity w nocy z piątku na sobotę, zgłosił się na policję. To w jego obronie stanął w autobusie 20-letni Kuba. Zareagował na wyzwiska "o tle homofobicznym" - tak opisał sytuację prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który zaangażował się w poszukiwania sprawcy pobicia.

20-latek po swojej reakcji "dostał kilka ciosów w twarz i stracił przytomność". Miał również upaść na ziemię. Jego dziewczyna w mediach społecznościowych stwierdziła, że nawet wtedy 27-latek nie przestał go bić po głowie.

- Będziemy wnioskować do ZTM, żeby każdy autobus nocnego kursu był wyposażony w monitoring. Zazwyczaj kierowcy mają do dyspozycji monitoring - to kilka kamer na pokładzie autobusu - powiedział w rozmowie ze stacją rzecznik urzędu miasta w Sosnowcu Rafał Łysy.