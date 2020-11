Sosnowiec. Pojechali do domowej awantury. Znaleźli ciekawą uprawę. Nielegalną

Usiłował za wszelką cenę nie dopuścić do tego, by ktokolwiek zbliżył się do jego mieszkania. Jego zachowanie, a także charakterystyczny, intensywny zapach unoszący się w powietrzu spowodowały, że policjanci byli prawie pewni, że 32-latek może w mieszkaniu ukrywać marihuanę.

Kiedy mężczyzna zorientował się, że policjanci zaczęli coś podejrzewać, rzucił się do ucieczki, mimo to mundurowi już po chwili go schwytali. Okazało się, że w piwnicy, do której prowadziło ukryte wejście, znajdował się namiot, a w nim sadzonki konopi indyjskich.