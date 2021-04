Sosnowiec. PKM z dofinansowaniem na pierwsze hybrydy plug-in

Ostatnio dobre wiadomości nadchodzą z Urzędu Marszałkowskiego. Władze województwa poinformowały o wybraniu do dofinansowania kolejnych projektów PKM Sosnowiec. W ramach dwóch wniosków „Czyste niebo nad Zagłębiem” przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie na zakup 16 autobusów hybrydowych plug-in. Będą to pierwsze takie pojazdy w barwach sosnowieckiego przewoźnika.

Sosnowiec. Będą nowe autobusy hybrydowe plug-in

To wsparcie z ostatniego w obecnej unijnej perspektywie finansowej konkursu dot. transportu niskoemisyjnego, prowadzonego w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT - to instrument Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego, w którym samorządy lokalne w znacznej mierze decydują o podziale dostępnych środków).

Aby doszło do realizacji projektów, musi jeszcze dojść do podpisania umowy pomiędzy PKM a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. – Liczę na to, że temat zamkniemy w ciągu najbliższych tygodni i będziemy się mogli zająć realizacją projektu – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.