Sosnowiec. Nowa linia tramwajowa nabiera kształtów, jest też mural

Widać pierwsze efekty budowy nowej linii tramwajowej w Zagórzu. Na pierwszych odcinkach ułożono betonowe podkłady i położono tory. Zanim jednak do tego doszło, pod koniec czerwca, po zakończonej przebudowie, przełączone zostały nowe odcinki wodociągu w okolicy ronda Jana Pawła II oraz ul. Wolności. Przy ul. Rydza, ul. Wolności oraz przy ul. Paderewskiego zakończona została także przebudowa kolizyjnych odcinków sieci gazowej. – Te prace, które wykonywane są niejako przy okazji, są niezbędne do realizacji głównego celu, choć nieczęsto się o nich mówi. Skupiamy się zwykle na elementach torowych i sieciowych, bo to istota naszych inwestycji – mówi Andrzej Zowada, rzecznik Tramwajów Śląskich.