Tychy. Pociągi wróciły na trasę, kierowcy jeszcze poczekają

Tychy. Trudniej przejechać przez skrzyżowanie

To nie jedyna inwestycja w Tychach. Ruszyła też przebudowa skrzyżowania ulicy Mikołowskiej z ulicami Podleską i Obywatelską. Droga w tym rejonie została zwężona. Skrzyżowanie zostanie poszerzone oraz doprowadzone zostaną do niego chodniki oraz drogi rowerowe. Wartość robót to 1,8 mln zł. Aktualnie wykonawca zadania - firma Eurovia Polska – kończy roboty związane z przełożeniem sieci. Zamknięte są także ulica Podleska, na której toczą się prace drogowe związane ze zmianą geometrii, oraz fragment ul. Mikołowskiej.