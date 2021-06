Dąbrowa Górnicza. Wspólna inwestycja miasta i Tramwajów Śląskich. Będzie wielki remont

Kompleksowa przebudowa obejmie odcinek od ul. Kasprzaka do granicy Dąbrowy Górniczej z Będzinem. Firmy, które podejmą się tego przedsięwzięcia, zostały wyłonione podczas aukcji elektronicznej. Do przetargu wpłynęły zgłoszenia od sześciu wykonawców, zainteresowanych przeprowadzeniem prac na obu odcinkach. Ich oferty wahały się od ponad 84 mln zł do przeszło 160 mln zł (odcinek od Kasprzaka do al. Róż) i od 85 mln zł do prawie 172 mln zł (odcinek od al. Róż do pętli przy Urzędzie Pracy). Podczas licytacji elektronicznej, stopniowo obniżając swoje propozycje wyjściowe, zaoferowali ostateczne ceny, za jakie mogą podjąć się tego zadania.