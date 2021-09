Sosnowiec. Napadł 90-latkę, część łupu przepił

Jak poinformowała komenda policji w Sosnowcu, do zdarzenia doszło we wtorek 31 sierpnia, około godziny 15.00. - 90-letnia kobieta, wypłacając pieniądze z bankomatu, zauważyła, że obserwuje ją obcy mężczyzna. Po chwili zaczął za nią iść. W centrum ruchliwego osiedla Kilińskiego mężczyzna podbiegł do niej, pchnął na trawnik, a następnie siłą zmusił do oddania pieniędzy – opisuje moment ataku policja w Sosnowcu.