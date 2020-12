Sosnowiec. Mieli ponad 3 promile alkoholu w organizmie i czworo dzieci "pod opieką”

Sosnowiec. Pijana para "opiekowała się" czwórką dzieci

- Przybyli na miejsce funkcjonariusze zastali wychodząca z mieszkania, kobietę. Była kompletnie pijana. Nie potrafiła odpowiadać logicznie na zadawane pytania, jednak uparcie dążyła do tego, by policjanci nie weszli do mieszkania. Kiedy sama do niego weszła i próbowała zatrzasnąć drzwi przed mundurowymi, stróże prawa zdecydowanie weszli do środka. Wewnątrz zastali bałagan oraz porozrzucane butelki i puszki po alkoholu, pozostałości po długiej libacji. Konkubent kobiety spał pijany, a mundurowi mieli problem z tym, żeby go dobudzić. W mieszkaniu znajdowało się również czworo dzieci w wieku od 13 miesięcy do 8 lat. Były zapłakane i przestraszone – relacjonuje policja.