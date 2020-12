Podkarpacie. 29-latek podejrzany o zabójstwo i podpalenie zwłok

Do zabójstwa doszło podczas libacji alkoholowej. - Między mężczyznami doszło do sprzeczki, podczas której 29-latek uderzył kolegę w głowę, a gdy ten upadł na podłogę, dusił go, powodując jego zgon. Sprawca, aby ukryć ślady zbrodni, wywiózł ciało do lasu i tam je podpalił - wyjawiła rzeczniczka podkarpackiej policji.