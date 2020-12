Łódź. Zwłoki kobiety w parku. Nowe ustalenia śledczych

57-letnia mieszkanka Teofliowa w Łodzi wyszła ok. godz. 18 w piątek na spacer z psem rasy beagle do pobliskiego parku na Zdrowiu . Nie zabrała ze sobą dokumentów ani telefonu komórkowego.

Ok. godz. 19.30 przechodnie zauważyli błąkającego się po parku psa. Udało się go złapać i zaprowadzić do weterynarza. Tam okazało się, że pies ma chip. Dzięki niemu udało się ustalić właściciela zwierzaka. Był nim mąż 57-latki, zaniepokojony przedłużającą się nieobecnością kobiety.