Sosnowiec. Kierowcy odetchną. Pojedziemy nowymi wiaduktami oraz łącznicami na DK 94

Droga krajowa nr 94 jest alternatywą dla kierowców podróżujących między centralną częścią woj. śląskiego i Krakowem, którzy nie chcą korzystać z płatnego odcinka autostrady A4. Trasa ta – od węzła z ekspresową S86 w Sosnowcu do Olkusza w woj. małopolskim – jest dwujezdniowa. Największe korki tworzyły się dotąd – ze względu na znaczny ruch lokalny i aglomeracyjny – w samym Sosnowcu, przy zabezpieczonym sygnalizacją świetlną skrzyżowaniu przelotowej drogi z ul. Długosza.

Teraz to się ma zmienić. – To ważna chwila i znak, że ta największa, w historii sosnowieckiego samorządu, bo warta blisko 100 mln zł inwestycja drogowa jest już na ukończeniu. To takie nasze prezenty dla mieszkańców – cieszy się Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.